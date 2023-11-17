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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231117/842300455.html
Шадаев оценил востребованность IT-специальностей среди молодежи
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Количество студентов, поступающих на IT-специальности в российские вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. "Контрольные цифры... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, технологии, новости, россия, it, минцифры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Количество студентов, поступающих на IT-специальности в российские вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
"Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная", — отметил Шадаев.
По словам Шадаева, благодаря востребованности цифровых профессий, Россия успешно восполняет дефицит сотрудников в IT сфере.
Он также отметил, что в этом году было получено почти 400 тысяч заявок от старшеклассников на программы изучения современных языков программирования, хотя планировалось набрать только 140 тысяч старшеклассников.