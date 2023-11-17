МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Количество студентов, поступающих на IT-специальности в российские вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Шадаев оценил результаты работы программы "Цифровая экономика"

"Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная", — отметил Шадаев.

По словам Шадаева, благодаря востребованности цифровых профессий, Россия успешно восполняет дефицит сотрудников в IT сфере.

Он также отметил, что в этом году было получено почти 400 тысяч заявок от старшеклассников на программы изучения современных языков программирования, хотя планировалось набрать только 140 тысяч старшеклассников.