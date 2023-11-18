МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российские ученые разработали сеть геодезических станций, которая при совместной работе с дроном позволяет вплоть до нескольких сантиметров измерять жилые участки и другие территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Исследование показало, сколько россиян участвуют в осенних распродажах

"Команда разработчиков из Кемеровского государственного университета представила сеть геодезических станций, которая при совместной работе с дроном позволяет вплоть до нескольких сантиметров измерять жилые участки и другие территории… Проект стал участником акселерационной программы, организованной Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ)", — говорится в сообщении.

Сеть из 36 геодезических станций, расположенных в пределах Кемеровской области, позволит проводить точные и быстрые замеры жилых участков и других территорий, пояснил лидер проекта Эдуард Пикалов. "Геодезическая станция представляет собой приемник, который с помощью сигналов GPS и "ГЛОНАСС" замеряет наземные координаты с точностью до нескольких сантиметров и передает их через специальное приложение", – рассказывает Пикалов.

Новый метод измерения с помощью дронов в воздухе позволяет проводить замер территорий в течение 15 минут — с точностью до 2 сантиметров. Существующие методы измерения территорий предполагают долгую калибровку оборудования — до 8 часов — и не учитывают риски человеческого фактора.

По словам Пикалова, пользователь сможет получить координаты своего участка через личный кабинет в специальном приложении. Также у пользователя будет доступ к серверу в режиме реального времени. С помощью беспилотника и сети геодезических станций можно создавать цифровые модели местности, обновлять карты и проводить мониторинг ландшафта.

Сейчас проект проходит процедуру официальной регистрации в Росреестре, которая ожидается уже в декабре. Регистрация в Росреестре ускорит использование сети геодезических станций индустриальными партнерами.