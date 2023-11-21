МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Kaspersky в текущем году зафиксировал в мире более 13 миллионов фишинговых атак мошенников на онлайн-магазины – злоумышленники, в частности, маскировались под популярные маркетплейсы, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Kaspersky зафиксировал взрывной спрос на промышленную кибербезопасность

"В 2023 году в мире было выявлено более 13 миллионов фишинговых атак, в рамках которых злоумышленники мимикрировали под популярные маркетплейсы, люксовые бренды и магазины гаджетов", — говорится в сообщении.

Всего же, по данным "Лаборатории Касперского", за десять месяцев 2023 года мошенники совершили 31 миллион фишинговых атак на онлайн-магазины, платежные системы и финансовые организации. В числе самых популярных тактик злоумышленников остаются фишинг и скам.

В компании также сообщили, что с начала октября число доменов, использующих слова "черная пятница" (black friday), выросло в три раза. Среди таких сайтов встречаются как полностью выдуманные магазины, так и правдоподобные копии реальных онлайн-площадок.

Также распространены атаки на покупателей, которые интересуются гаджетами: например, злоумышленники активно создают поддельные страницы с предложениями продукции Apple. С января по октябрь 2023 года было выявлено 2,8 миллиона фишинговых атак на пользователей с упоминанием продуктов этого бренда.

"Клиенты магазинов, особенно во время таких акций, как "черная пятница", — одна из основных целей злоумышленников. Мошенники активизируются, прячась за большим количеством рассылок и предложений. Кроме обозначенных схем, они могут, например, постепенно списывать деньги человека, привязавшего свою карточку к поддельному онлайн-магазину, или предлагать купить несуществующие подарочные сертификаты известных торговых площадок", — объяснила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.