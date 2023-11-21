МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Автоматизированная информационная система (АИС) поможет выявлять двойные договоры страхования жилья с мошенническими целями, заявил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС, дочерней структуры Банка России, оператора системы) Николай Галушин. Страховщики раскрыли риски роста ипотеки в России

НСИС ранее приобрела у Российского союза автостраховщиков (РСА) программное обеспечение и инфраструктуру для запуска АИС страхования.

"Система АИС страхования начнет работать в рамках государственного адресного реестра (ГАР), и НСИС предстоит в ближайший год сделать миграцию данных по всем ранее заключенным договорам страхования жилья, приводя текстовый формат в формат ГАР", — рассказал Галушин на конференции "Барьер-2023. Противодействие страховому мошенничеству. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии".

"По добровольным видам страхования наша задача сделать так, чтобы страховщик получал информацию о том, что по конкретному адресу в формате ГАР заключается второй договор страхования жилья. Это нельзя сделать на упреждение, собственно, потому что проект договора никаким образом с системой не согласовывается, но по факту заключения двух и более договоров страхования страховщики смогут получить информацию об одном из признаков страхового мошенничества — двойном имущественном страховании", — отметил Галушин.

"В существующем сейчас виде, в котором получена система от страхового сообщества, она не содержит персональных данных, то есть привязать конкретный объект страхования к человеку, который будет впоследствии заключать договор страхования, нельзя, территория страхования указана в текстовом формате, что невозможно использовать для привязки территории страхования к конкретному адресу", — также отметил он.

По его словам, впоследствии НСИС будет пытаться при предоставлении информации о вновь заключаемых договорах страхования старые данные привязать уже к личным данным для того, чтобы можно было посмотреть по договору страхования историю страхования.