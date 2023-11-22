2023-11-22T16:02:35+03:00
2023-11-22T16:02:35+03:00
2023-11-22T16:02:35+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231122/842339209.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"
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Пользователи "ВКонтакте" фиксируют сбои в работе социальной сети, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. "Пользователи могут... ПРАЙМ, 22.11.2023
ит-бизнес, общество , технологии, новости, россия, вконтакте, сбои
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" фиксируют сбои в работе социальной сети, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — сказано в сообщении.
Отмечается, что о сбоях свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно его данным, страница временно недоступна, а приложение выдает ошибку загрузки, убедился корреспондент РИА Новости.
Жалобы на сбои в России поступают с 15.00.