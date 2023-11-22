МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" фиксируют сбои в работе социальной сети, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. Рекламодатели советуют гендиректору соцсети Х покинуть пост, пишет СМИ

"Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — сказано в сообщении.

Отмечается, что о сбоях свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно его данным, страница временно недоступна, а приложение выдает ошибку загрузки, убедился корреспондент РИА Новости.

Жалобы на сбои в России поступают с 15.00.