МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Совете Федерации начали тестирование российских смартфонов на операционной системе "Аврора", сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Эксперт предупредил о снижении качества фото и видео на смартфоне

По его словам, скорость работы ОС приемлемая, заряд батарея держит на протяжении нескольких дней, при этом для полноценного перехода на систему недостаточно базовых приложений.

"Сейчас мною тестируются смартфоны отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" моделей NS M11 и M12 (в защищённом корпусе). Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных", — рассказал он и отметил, что идет тестирование смартфонов и других компаний.

Сенатор подчеркнул, что M11 имеет такие же технические характеристики, как и в M12, но последний лучше защищен от влаги (по стандарту IP68), то есть может выдержать погружение под воду на глубину до шести метров на протяжении 30 минут.

По мнению сенатора, числа приложений, которые можно установить на устройства, "недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС "Аврора". Россиянам объяснили, от чего зависит цена на смартфоны

"К примеру, отсутствуют общедоступные мессенджеры, которыми пользуются родственники и друзья. Данный факт требует использовать второй незащищённый смартфон для связи с близкими людьми", — пояснил он.

Шейкин считает, что модель смартфона, тестируемая им, "приемлема" для решения базовых ежедневных задач.

"Батарея держит заряд на протяжении нескольких дней, имеется быстрая беспроводная зарядка, оперативной памяти хватает для комфортного исполнения приложений, внутреннее хранилище позволяет сохранять все необходимые файлы, скорость работы и запуска приложений приемлема", — заключил Шейкин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.