2023-11-24T08:41:54+03:00
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2023-11-24T08:41:54+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842360894.html
МТС запустил сервис для борьбы с фродом на маркетплейсах
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Антифрод-сервис МТС — система мониторинга и предотвращения мошеннических операций — обезопасит онлайн-покупателей от мошенников и снизит траты и издержки пользователей в "черную... ПРАЙМ, 24.11.2023
потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, мтс, черная пятница, антифрод-сервис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Антифрод-сервис МТС — система мониторинга и предотвращения мошеннических операций — обезопасит онлайн-покупателей от мошенников и снизит траты и издержки пользователей в "черную пятницу", сообщил оператор РИА Новости.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске нового решения для борьбы с фродом на маркетплейсах, досках объявлений и в онлайн-магазинах. Алгоритмы сервиса, работающие на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников", — говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что сервис помогает определять мошеннические операции на этапе авторизации пользователей на онлайн-платформах: алгоритмы анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных операторов, и определяют, кто из них с большой вероятностью может оказаться неблагонадежным.
Компания рассказала, что протестировала несколько запусков антифрод-сервиса с маркетплейсами и внедрили его в системы партнеров.