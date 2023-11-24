МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Антифрод-сервис МТС — система мониторинга и предотвращения мошеннических операций — обезопасит онлайн-покупателей от мошенников и снизит траты и издержки пользователей в "черную пятницу", сообщил оператор РИА Новости. Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети

"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске нового решения для борьбы с фродом на маркетплейсах, досках объявлений и в онлайн-магазинах. Алгоритмы сервиса, работающие на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников", — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что сервис помогает определять мошеннические операции на этапе авторизации пользователей на онлайн-платформах: алгоритмы анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных операторов, и определяют, кто из них с большой вероятностью может оказаться неблагонадежным.

Компания рассказала, что протестировала несколько запусков антифрод-сервиса с маркетплейсами и внедрили его в системы партнеров.