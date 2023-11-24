2023-11-24T14:29:00+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842365967.html
Названы сроки выхода на рынок российской видеоигры "Смута"
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Российская компьютерная игра "Смута" с сюжетом про силу и единство русского народа планируется к выходу в марте 2024 года, сообщил во время форума "Российская креативная неделя –... ПРАЙМ, 24.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, компьютерные игры, видеоигра "смута"
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОЯРСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Российская компьютерная игра "Смута" с сюжетом про силу и единство русского народа планируется к выходу в марте 2024 года, сообщил во время форума "Российская креативная неделя – Сибирь" в Красноярске начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"В марте выходит компьютерная игра категории три А – это самая высокая категория в игровом бизнесе… Производители хотели сделать такой контент, который бы широко в мире был потребляем. У них по качеству это получается. Конечно, они сталкиваются с политическими ограничениями… Игра называется "Смута" по роману Загоскина", — сказал Новиков.
В феврале гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ), выделившего средства на создание видеоигры, Алексей Гореславский не исключил в беседе с РИА Новости, что в случае успеха видеоигры на ее основе могут создать целую "вселенную".