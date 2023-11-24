КРАСНОЯРСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Российская компьютерная игра "Смута" с сюжетом про силу и единство русского народа планируется к выходу в марте 2024 года, сообщил во время форума "Российская креативная неделя – Сибирь" в Красноярске начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Суд оштрафовал издателя игр за отказ локализовать данные россиян

"В марте выходит компьютерная игра категории три А – это самая высокая категория в игровом бизнесе… Производители хотели сделать такой контент, который бы широко в мире был потребляем. У них по качеству это получается. Конечно, они сталкиваются с политическими ограничениями… Игра называется "Смута" по роману Загоскина", — сказал Новиков.

В феврале гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ), выделившего средства на создание видеоигры, Алексей Гореславский не исключил в беседе с РИА Новости, что в случае успеха видеоигры на ее основе могут создать целую "вселенную".