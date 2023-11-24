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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842368216.html
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
Технологии
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф, развивая программы ИИ по автоматизации решении высшего менеджмента, копает себе яму, пошутил президент России Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 24.11.2023
технологии, новости, владимир путин, герман греф, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления Сбербанка Герман Греф, развивая программы ИИ по автоматизации решении высшего менеджмента, копает себе яму, пошутил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 24 ноября, посетил выставку в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве. Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что сейчас идет создание программ по автоматизации работы высшего менеджмента с помощью решений на основе искусственного интеллекта.
Путин поинтересовался у Грефа, не приведут ли эти разработки к его увольнению. "Копаешь сам себе", — пошутил президент.
Глава государства также ознакомился с возможностями ИИ по генерации речи и музыки.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Al Jorney) проходит в России ежегодно.