МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления Сбербанка Герман Греф, развивая программы ИИ по автоматизации решении высшего менеджмента, копает себе яму, пошутил президент России Владимир Путин. Песков ознакомился с работой нейросети Сбербанка Kandinsky

Глава государства в пятницу, 24 ноября, посетил выставку в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве. Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что сейчас идет создание программ по автоматизации работы высшего менеджмента с помощью решений на основе искусственного интеллекта.

Путин поинтересовался у Грефа, не приведут ли эти разработки к его увольнению. "Копаешь сам себе", — пошутил президент.

Глава государства также ознакомился с возможностями ИИ по генерации речи и музыки.

Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Al Jorney) проходит в России ежегодно.