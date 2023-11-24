2023-11-24T16:23:54+03:00
2023-11-24T16:23:54+03:00
2023-11-24T16:23:54+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842368509.html
Путин оценил роль культурного наследия в эпоху технологий
Технологии
Новости
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В эпоху технологического развития культурное наследие становится важнейшим аспектом сохранения национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин. "Что хочу особо... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , технологии, новости, россия, технологии, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В эпоху технологического развития культурное наследие становится важнейшим аспектом сохранения национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин.
"Что хочу особо отметить, в эпоху технологической революции именно культурное, духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит и многообразия нашего мира, устойчивости международных отношений", — отметил российский лидер в ходе конференции Al Journey.
"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.
В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.