МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В эпоху технологического развития культурное наследие становится важнейшим аспектом сохранения национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин. Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

"Что хочу особо отметить, в эпоху технологической революции именно культурное, духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит и многообразия нашего мира, устойчивости международных отношений", — отметил российский лидер в ходе конференции Al Journey.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.