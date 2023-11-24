МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" президент России Владимир Путин обратился к ИИ с просьбой придумать новогоднюю сказку, передает корреспондент РИА Новости. Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

По данным агентства, искусственный интеллект справился с задачей и главе государства сказку про приключения Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, российскому лидеру частично продемонстрировали такие стенды выставки, как "Революция в генеративном искусственном интеллекте", "Модальность: текст", "Модальность: изображение/видео" и другие.

Президент также ознакомился с возможностями нейросетей в выявлении подделок фото и видео и их практическое применение в видеоаналитике в спорте. Были показаны нейросети, способные отвечать на вопросы и генерировать длинные тексты, а также нейронная сеть SymFormer, способная создавать уникальные звуковые композиции на основе текста, заключили в издании.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.