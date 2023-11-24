МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство, Российская академия наук и альянс в сфере искусственного интеллекта должны разработать механизм доступа российских ученых к уже имеющимся и создаваемым в России суперкомпьютерам, заявил президент России Владимир Путин. Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

По мнению российского лидера, аспирантам, студентам и школьникам, занимающимся исследованиями ИИ должны быть предоставлены особые льготы. "Прошу правительство, альянс, Российскую академию наук предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта", — отметил президент в ходе заседания конференции AI Journey.

Кроме того, российские власти намерены проработать вопрос изменения структуры финансирования науки и выделить дополнительные средства на исследования и разработки в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей при условии, что крупнейшие российские компании согласятся поддержать финансово эти работы и обеспечат тестирование соответствующих технологий, подчеркнул Путин.

"Жизнь меняется кардинально, и мы должны опережать эти изменения. Безусловно, нам нужно выстроить всю систему поддержки разработки, внедрения больших языковых моделей генеративных решений искусственного интеллекта, создать инфраструктуру для их широкого использования", — отметил Путин.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.