МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" поделилась советами для безопасного онлайн-шопинга в "черную пятницу": критически относиться к крайне щедрым предложениям продавца и обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова. Kaspersky раскрыл число фишинговых атак мошенников на онлайн-магазины

"Чтобы безопасно совершать покупки, мы рекомендуем: обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке — если оно отличается от настоящего даже на одну букву или там есть необычные символы — это также должно насторожить… критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также проверять, действительно ли компания проводит ту или иную акцию", — сообщила Свистунова.

По ее словам, также не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений в почте, мессенджерах или смс и не сообщать посторонним коды из push-уведомлений. В свою очередь следует совершать покупки у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами, проверять домен сайта онлайн-магазина в случае сомнений: если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо — это повод насторожиться. Также лучше использовать надежное защитное решение, "оно предупредит, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс".

Она добавила, что злоумышленники часто адаптируют свои схемы под актуальную новостную повестку, например, в "черную пятницу".

Ежегодная онлайн-распродажа "черная пятница" стартовала в России 23 ноября в 00.00, она продлится три дня.

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.