МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские студенты разработали барный аналог кофемашины — автоматизированную станцию для приготовления коктейлей на большую компанию, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)". СМИ: китайский виски покоряет российский рынок

"Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили автоматизированную барную станцию, позволяющую готовить и смешивать коктейли на большую компанию", — сообщили в пресс-службе.

Для того чтобы аппарат заработал, необходимо подключить резервуары с жидкостями (алкоголь, сиропы, воду), провести первичную настройку и загрузить в систему нужный коктейль, рассказал лидер проекта Данил Бейсембаев. "Дальше машина в автоматическом режиме охладит, перемешает и нальет желаемый напиток. Аппарат включает в себя шесть позиций для выдачи, соответственно, есть возможность приготовления сетов коктейлей и шотов для целой компании", — добавил он.

Студент отметил, что в отличие от существующих разработок, автоматизирующих разлив, "Налив-ON" не только смешивает различные компоненты в коктейлях, но и охлаждает напиток. Такая станция может упростить работу барменов или вовсе заменить их.

"На данный момент разработка находится на стадии концепции, команда участвует в конкурсах на получение гранта для начала работы над прототипом. В планах выход на производителей микроконтроллеров, а в лаборатории при университете ребята занимаются аддитивными технологиями, позволяющими произвести корпус аппарата", — отметили в НТИ.