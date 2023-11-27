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Над Смоленской областью ПВО сбила украинский дрон
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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого ноября около 23.20 мск пресечена попытка... ПРАЙМ, 27.11.2023
технологии, новости, россия, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать шестого ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — указано в публикации.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении БПЛА нет.
Ранее над восточной частью Подмосковья также был сбит украинский беспилотник. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка воздушной атаки на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков не было.