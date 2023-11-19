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В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
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В Богородском городском округе Подмосковья силами противовоздушной обороны был сбит дрон, направляющийся на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня ночью в Богородском... ПРАЙМ, 19.11.2023
впк, экономика, новости, россия, подмосковье, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Богородском городском округе Подмосковья силами противовоздушной обороны был сбит дрон, направляющийся на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", — отметил он в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы, добавил мэр.
Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа.