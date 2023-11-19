МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Богородском городском округе Подмосковья силами противовоздушной обороны был сбит дрон, направляющийся на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", — отметил он в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы, добавил мэр.

Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа.