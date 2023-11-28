МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Треть от общего числа DDoS-атак на сектор онлайн-ритейла в России во время проведения "черной пятницы" было направлено на интернет-магазины техники, 22% атак — на онлайн-магазины одежды и обуви, а 18% — на магазины с товарами для дома, выяснили специалисты аналитического центра компании по кибербезопасности StormWall. Клиенты - "террористы", фейки и мошенники. Чем опасны распродажи в России

"Специалисты также выявили, что больше всего атак в период распродаж было направлено на интернет-магазины техники (34% от общего числа атак на ритейл), одежды и обуви (22% от общего числа атак на ритейл), товаров для дома (18% от общего числа атак на ритейл)", — говорится в исследовании.

Доля атак, направленных на онлайн-аптеки, составила 14% от общего числа атак на ритейл, а на цветочные магазины — 9%. Оставшиеся 3% пришлись на другие онлайн-магазины.

"Эксперты StormWall обнаружили, что с 24 по 26 ноября 2023 года число DDoS-атак на онлайн-ресурсы ритейлеров увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом в октябре этого года", — также отмечается в исследовании.

Специалисты добавили, что в России в последнее время растет число традиционных атак на ключевые отрасли — хакеры используют все возможности для запуска DDoS-атак с целью вымогательства и шантажа. В "черную пятницу" они также запустили ряд атак с целью получения выгоды. "Также атаки были совершены в рамках недобросовестной конкуренции", — резюмировали эксперты.