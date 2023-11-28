МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает на период до 2028 года создание в новых регионах РФ индустриальных и промышленных парков, кластеров, а также технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Правительство и Госдума перейдут на электронный документооборот

Первоначальная редакция обеспечивала возможности создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и кластеров в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с использованием мер господдержки. В рамках второго чтения перечень был дополнен также технопарками в сфере высоких технологий в этих регионах.

Действующая редакция закона "О промышленной политике в РФ" допускает создание и развитие подобных парков с применением мер стимулирования только в случае соответствия парков и их управляющих компаний (УК) требованиям, установленным кабмином РФ. Кроме того, парки и промышленные кластеры должны создаваться с учетом стратегии пространственного развития и схем территориального планирования РФ и ее региона.

В частности, имущественный комплекс парка должен быть поставлен на кадастровый учет, а каждый земельный участок в составе его территории — иметь градостроительный план и (или) проект планировки и (или) проект межевания. Помимо этого, на объекты недвижимости должны быть представлены выписки из единого госреестра недвижимости, а также разрешения на ввод в эксплуатацию. А по объектам коммунальной инфраструктуры парка должны быть акты технологического присоединения или актуальные технические условия.

Поскольку процесс интеграции новых регионов в правовое поле России еще не завершен, инвесторы не могут в полном объеме выполнить эти требования. В связи с этим новый закон устанавливает на переходный период (до 1 января 2028 года) особенности правового регулирования, создания и функционирования в этих регионах индустриальных и промышленных парков, технопарков и кластеров, а также технопарков в сфере высоких технологий.

На этот период полномочия по утверждению требований к соответствующим паркам и кластерам в этих регионах и их УК, а также к порядку их подтверждения сохраняются за правительством РФ, а не передаются на уровень Минпромторга, как предполагалось первоначально.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.