МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия смогла импортозаместить сервисы интернет-торговли, однако внедрение электронной торговли в РФ пока ниже, чем у зарубежных конкурентов, заявил заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич. Ozon оценил рост оборота товаров и услуг

"Электронная коммерция в России сейчас <…> практически полностью импортозамещенная <…> Если взять европейские рынки или другие рынки, то там присутствует достаточно много игроков, которые не из своих стран. В России все основные игроки — российские компании", — сказал Гончаревич в ходе конференции Деловой России и Союза интернет-торговли "Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков".

Он добавил, что бизнес лидеров рынка растет выше средних показателей. "Но при этом в странах, на которые мы ориентируемся, Великобритания, США, Китай, мы еще по-прежнему не достигли того проникновения электронной коммерции, которое есть в этих странах", — добавил представитель Оzon.

Он добавил, что в России развитие электронной коммерции чуть превышает 17 процентов, когда в Великобритании — 26%, а в Китае — 27,2%.

"Поэтому нам есть куда идти. Мы планируем, что в 2027 году проникновение составит больше 30%", — добавил Гончаревич.

В свою очередь президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов отметил, что основная задача — создание правильного формирования механизма устойчивого развития рынка интернет-торговли.