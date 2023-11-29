МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Студия разработки видеоигр Lesta Games, которой принадлежат авторские права на World of Tanks в России, объявила о создании новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5, пишет Forbes. Популярная игра от китайской Tencent появилась в RuStore

По данным издания, бюджет проекта оценивается в 25-30 миллионов долларов. Пока о самой игре мало информации, известно только, что она будет многопользовательской и не связанной с темой танков. Этот проект станет первым продуктом Lesta Games на движке Unreal Engine 5.

В издании отметили, что разработчик пока не дал информации о датах выхода игры.

Lesta Games выпускает и поддерживает такие онлайн-игры, как "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz на ПК и смартфонах. Компания самостоятельно развивает перечисленные проекты под на территории России и Белоруссии с конца 2022 года, подчеркнули в издании.

Ранее стало известно о разработке нескольких ААА-игр, одной из которых с точки зрения бюджета можно считать "Смуту", заключили в издании.

ААА-игра или "трипл-эй" представляет собой неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных игр.