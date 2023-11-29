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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231129/842407942.html
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию упали с начала года
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Импорт процессоров Intel и AMD в Россию заметно снизился за первые десять месяцев текущего года, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные IT-холдинга Fplus. По данным... ПРАЙМ, 29.11.2023
бизнес, экономика, технологии, новости, россия, intel, amd, процессоры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Импорт процессоров Intel и AMD в Россию заметно снизился за первые десять месяцев текущего года, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные IT-холдинга Fplus.
По данным холдинга, поставки процессоров Intel уменьшились на 64%, а AMD — на 70%. Уточняется, что в ходе анализа учитывались также закупки по параллельному импорту.
В свою очередь, бизнес-аналитик Антон Фомин рассказал, что некоторые российские компании в этом году решили не обновлять оборудование, так как ждали отечественные разработки.
Также сообщается, что представитель RDW Technology связал уменьшение поставок с инфляционной спиралью и ростом ставок по кредитам. По его словам, на фоне этого российские компании увеличивали цикл использования еще работающей техники, предположил он.