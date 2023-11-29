МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Импорт процессоров Intel и AMD в Россию заметно снизился за первые десять месяцев текущего года, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные IT-холдинга Fplus. Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки

По данным холдинга, поставки процессоров Intel уменьшились на 64%, а AMD — на 70%. Уточняется, что в ходе анализа учитывались также закупки по параллельному импорту.

В свою очередь, бизнес-аналитик Антон Фомин рассказал, что некоторые российские компании в этом году решили не обновлять оборудование, так как ждали отечественные разработки.

Также сообщается, что представитель RDW Technology связал уменьшение поставок с инфляционной спиралью и ростом ставок по кредитам. По его словам, на фоне этого российские компании увеличивали цикл использования еще работающей техники, предположил он.