МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" увеличит флот роботов-доставщиков вдвое в 2024 году, а также начнет сдавать их другим организациям для доставки до конечного потребителя на расстояние до двух километров, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс" разработал электровелосипед для курьеров

"Яндекс" объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 году. Кроме того, компания начнёт сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки "последней мили" – до конечного потребителя на расстояние до двух километров. "Яндекс Еда" и "Лавка" также планируют расширять доставку роботами", — говорится в сообщении.

Компания ведет переговоры с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания насчет внедрения роботов-доставщиков. Другими перспективными заказчиками могут стать отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры. В "Яндексе" отметили, что для того, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в пять тысяч человек, достаточно около 15 таких роботов.

"Мы работаем над тем, чтобы к 2025 году стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% — это 12-15 доставок в день", — отметили в компании.

Среди тех, кто участвовал в пилотном проекте по внедрению роботов-доставщиков — "Азбука Вкуса", "Теремок" и "Шоколадница". "С учетом сложной ситуации на рынке курьерской доставки разработки в части автоматизации нам кажутся очень перспективными. Рассматриваем расширение адресной программы и надеемся, что городская среда позволит в перспективе использовать роверы в большом количестве наших ресторанов", — прокомментировала руководитель Ecom-направления ГК "Шоколадница" Мария Игращенкова.

В 2023 году робокурьеры привозили вовремя 87% заказов, а путь до места назначения занимал в среднем 8-12 минут. А с момента запуска в 2019 году они проехали 600 тысяч километров и доставили 300 тысяч заказов. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также городе Мурино в Ленинградской области.