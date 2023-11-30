МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times. Искусственный интеллект рассказал Путину сказку

Во время конференции ведущий спросил главу компании, ожидает ли он, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан в ближайшие пять или десять лет.

"Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение,…которое может выполнять задания, то…я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу", — подчеркнул Дженсен.

Во время конференции Хуанг также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортного производства чипов не раньше, чем через 10 или 20 лет.

"Нам (США — ред.) понадобится где-то 10 или 20 лет, чтобы достичь независимость в плане поставок чипов", — заявил Хуанг.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.