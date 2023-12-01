МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. За последние 10 лет под кураторством Российского научного фонда (РНФ) в международных высокорейтинговых журналах вышло около 250 тысяч научных публикаций по различным дисциплинам. Об этом сообщила заместитель начальника Управления программ и проектов РНФ Мария Михалева в ходе встречи президента Владимира Путина с молодыми учеными.

С учетом внешнеполитической ситуации Фонд переориентировался с Запада на Восток, но это никак не сказалось на числе научных публикаций.

"Десять лет назад, когда мы начинали работу, мы ставили перед собой ряд задач, важнейшая из которых — это создание эффективного механизма отбора и поддержки наиболее перспективных научных проектов и создание качественных условий для работы исследователей, — отметила она. — И нам это удалось", — отметила Михалева.

Гордостью Фонда является система научной экспертизы, которая базируется на работе экспертных советов. Советы, в свою очередь, состоят из ведущих ученых, и в настоящее время экспертный корпус насчитывает более чем 8 тысяч российских исследователей. "Они не назначаются каким-то административным путем, а отбираются голосованием. Это для нас очень важно", — подчеркнула она.

Такой механизм позволяет Фонду на постоянной основе поддерживать большое количество новых проектов. Так, в 2023 году РНФ поддержал порядка 10 тысяч проектов, финансируемых ежегодно. Среди них порядка 70% — примерно 56 тысяч исследователей —в возрасте младше 39 лет.

РНФ является частной организацией, работающей в партнерстве с государством. Она создана в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в разных областях науки.