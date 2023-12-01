2023-12-01T17:38:36+03:00
2023-12-01T17:38:36+03:00
2023-12-01T17:38:36+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231201/842436235.html
Приложение "Сбермаркет" пропало из App Store
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Приложение "Сбермаркет" невозможно скачать в App Store, однако ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. По... ПРАЙМ, 01.12.2023
технологии, новости, россия, сбермаркет, приложение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение "Сбермаркет" невозможно скачать в App Store, однако ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
По данным пресс-службы сервиса, приложение СберМаркета на платформе iOS невозможно скачать или обновить в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его нет необходимости.
"Сбермаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и различных товаров. Он создан на основе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.
Ранее из App Store также исчезло приложение РЖД по реализации билетов.