МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение "Сбермаркет" невозможно скачать в App Store, однако ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Приложение РЖД по продаже билетов исчезло из App Store

По данным пресс-службы сервиса, приложение СберМаркета на платформе iOS невозможно скачать или обновить в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его нет необходимости.

"Сбермаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и различных товаров. Он создан на основе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.

Ранее из App Store также исчезло приложение РЖД по реализации билетов.