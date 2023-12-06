2023-12-06T12:54:33+03:00
2023-12-06T12:54:33+03:00
2023-12-06T12:54:33+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231206/842473865.html
"Яндекс" оценил экономический эффект от внедрения ИИ в России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить почти 7 триллионов рублей, сообщил директор бизнес-группы поиска и рекламных... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, технологии, новости, россия, экономика, ии, яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434134.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434134.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434133.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434133.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434121.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/41/841434121.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841973680.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить почти 7 триллионов рублей, сообщил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить до 6,9 триллиона рублей. Такой эффект может быть достигнут благодаря внедрению ИИ в бизнес-процессы предприятий за счет увеличения их выручки и снижения издержек", — сказал он на конференции YaTalks, ссылаясь на совместное исследование "Яндекса" с компанией "Яков и партнеры".
При этом объем рынка решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта в 2028 году может превысить 550 миллиардов рублей.
Экономический эффект от внедрения машинного обучения оценивали и российские власти. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее рассказывал, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ уже к концу этого года достигнет 400 миллиардов рублей, к 2025, по оценкам экспертов, — 1 триллиона рублей, а к 2030 дополнительный вклад в ВВП РФ составит уже 11,3 триллиона рублей.