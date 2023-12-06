МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить почти 7 триллионов рублей, сообщил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. Санкциям вопреки. Экономика России удивляет европейцев

"Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить до 6,9 триллиона рублей. Такой эффект может быть достигнут благодаря внедрению ИИ в бизнес-процессы предприятий за счет увеличения их выручки и снижения издержек", — сказал он на конференции YaTalks, ссылаясь на совместное исследование "Яндекса" с компанией "Яков и партнеры".

При этом объем рынка решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта в 2028 году может превысить 550 миллиардов рублей.

Экономический эффект от внедрения машинного обучения оценивали и российские власти. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее рассказывал, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ уже к концу этого года достигнет 400 миллиардов рублей, к 2025, по оценкам экспертов, — 1 триллиона рублей, а к 2030 дополнительный вклад в ВВП РФ составит уже 11,3 триллиона рублей.