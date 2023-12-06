МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Билайн" вместе с компаниями по кибербезопасности и банками запускает сервисы для защиты абонентов от мошеннических атак, рассказали в пресс-службе оператора. "Билайн" определил самого настойчивого мошенника ноября

"Решить такую масштабную проблему (предотвращение атаки — ред.) в одиночку невозможно, это иллюзия. Поэтому мы начали кооперироваться со всеми нашими коллегами, которых иногда называют конкурентами. Мы пошли во все большие банки, госведомства, к кибербезопасникам в лице "Касперского" и так далее. С каждым из них сейчас строится система взаимодействия, потому что решить проблему спама и мошенничества можно только в партнерстве, создавая систему обмена информацией, систему взаимодействия, в том числе в онлайн-формате", — объяснил генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов сообщил РИА Новости, что самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, а антифрод-система оператора в течение месяца защитила от мошенников более 39 тысяч абонентов.

В компании объяснили, как происходит предотвращение атаки: во время звонка мошенника интеллектуальная система мониторинга выявляет угрозу и в течение "атаки" ограничивает входящую голосовую связь и связь через мессенджеры потенциальной жертвы. В то же время клиенту направляется смс и push-уведомления о том, что в данный момент на него совершается атака злоумышленника. Далее постепенно восстанавливается входящая связь из верифицированных каналов и блокируются звонки с номеров.

Там напомнили, что по данным Банка России с помощью социальной инженерии мошенники только в третьем квартале 2023 года "выманили" у россиян более 3,5 миллиарда рублей.