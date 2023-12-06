МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить программистов, но чтобы оставаться конкурентоспособными, специалистам необходимо получить знания в предметной области, таких как физика, химия, биология и медицина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил создать для органов власти платформу по ИИ

Премьер отметил, что программирование всегда будет перспективной областью, однако сам процесс кодирования уже превратился в рутинную вещь, поэтому его достаточно легко автоматизировать.

"Однако я не думаю, что такая технология — искусственный интеллект сможет полностью заменить человека. Правда в том, что программисты, кодеры, теряют конкурентоспособность сегодня без знания в предметной области", — сказал он.

По словам премьера, программистам также необходимо совершенствовать навыки, разбираться в медицине, физике, химии, биологии.

Мишустин добавил, что в будущем могут появиться такие профессии, как программисты-биологи, программисты-инженеры, программисты-архитекторы и программисты-пилоты.