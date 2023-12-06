МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Смартфоны Redmi стали лидерами по соотношению цены и производительности, следует из рейтинга лучших гаджетов ноября 2023 года. Россиянам объяснили, от чего зависит цена на смартфоны

Список составили разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, опираясь на четыре ценовые категории.

Так, при цене до 1999 юаней (до 25,3 тысяч рублей) в тройку лидеров попали Redmi Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, Redmi Note 11T Pro (Dimensity 8100) и Redmi K60 (Snapdragon 8+ Gen 1).

Флагманские Nubia Z50, Realme GT5 с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и iQOO Neo8 (Snapdragon 8+ Gen 1) расположились на первых трех позициях в категории от 2000 до 2999 юаней (до 38 тысяч рублей).

Лучшими смартфонами ноября по цене от 3000 до 3999 юаней (до 50,7 тысяч рублей) эксперты определили флагманские устройства iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3), Vivo X100 (Dimensity 9300) и Nubia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gen 2).

Ранее эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" отмечали, что в России за десять месяцев 2023 года число покупок смартфонов выросло на 35 процентов, а медианная цена — на 13 процентов, до 20 970 рублей.

AnTuTu — программа для тестирования производительности устройств, обычно используемая при проверке смартфонов и планшетов.