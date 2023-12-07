МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" научил свою нейросеть YandexGPT находить ошибки в программном коде и помогать их исправить, эта функция доступна для пользователей "Яндекс Практикума" и платформы "ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником", рассказали в пресс-службе компании. Мишустин оценил способность ИИ заменить программистов

"Нейросеть YandexGPT теперь определяет ошибки в коде и помогает их исправить. Функция доступна для пользователей "Яндекс Практикума" и платформы "ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником". Обновление сделает учебу комфортнее для пользователей обоих сервисов и даст им возможность быстрее осваивать новые навыки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит снять с преподавателей ряд рутинных задач, а также освободит время и ресурсы на погружение в профессию у студентов. Так, с помощью новой функции пользователи смогут понять, из-за какой ошибки код не запускается. Нейросеть указывает на опечатки, обращения к несуществующим элементам, ошибки в синтаксисе, управлении и других компонентах кода. Однако она не дает готовых решений, а помогает самостоятельно исправить ошибки.

Умный редактор кода доступен в "Яндекс Практикуме" в тренажерах по таким направлениям, как фронтенд-разработка, продуктовый дизайн, фулстек-разработка, Go-разработка с нуля, автоматизация тестирования на Python, Java и другие. Для пользователей "Яндекс Учебника" функция доступна в рамках проекта "ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником", они могут воспользоваться ей с помощью кнопки "Помоги исправить ошибку".

"По данным внутреннего тестирования, больше 70% студентов "Практикума", допустив ошибку, обращаются к нейросети за подсказкой. Помощь в поиске и объяснении ошибок особенно важна для студентов, которые только начали изучать программирование и испытывают сложности с дебаггингом кода. Именно это часто останавливает их от того, чтобы продолжать обучение. Одно из требований к модели — она не должна давать студенту готовый ответ. Вместо этого она предлагает несколько гипотез возникновения ошибки", — объяснил технический директор "Яндекс Практикума" Давид Роганов.