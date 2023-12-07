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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231207/842494832.html
Путин оценил стремления США и Запада к технологическому доминированию
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Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России... ПРАЙМ, 07.12.2023
технологии, новости, россия, владимир путин, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", — сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент также отметил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.
"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.