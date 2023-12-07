МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин. Путин спрогнозировал будущее монополий крупных западных банков

"Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", — сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".

Президент также отметил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.