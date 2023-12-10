МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Заряжание смартфона с помощью пауэр-банка на морозе сокращает срок службы аккумулятора на несколько десятков циклов заряда, сообщила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон

Она отметила, что даже чехол не спасает аккумулятор.

"Средний срок службы аккумулятора составляет 700–800 циклов полного заряда. Одна зарядка на морозе может сократить срок службы до нескольких десятков циклов, поэтому заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости", — порекомендовала эксперт и добавила, что смартфоны, как и любая электроника, в сильный холод или жару подвержены негативному воздействию. Аккумулятор устройства может прийти в негодность и быстро потерять свои свойства, пояснила Голицына.

По ее словам, в зимнее время опасной температурой для использования смартфона на улице считается от минус 20 градусов, а летом в жару — свыше 35 градусов.

"Зимой в первую очередь это касается устройств с металлическим или стеклянным корпусами, из которых обычно сделаны флагманские смартфоны. Эти материалы хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению", — отметила эксперт и порекомендовала защищать телефоны из стекла и металла чехлами из кожи или силикона, так как они менее уязвимы к холодам.