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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231210/842518891.html
Иран одобрил проект закона о сотрудничестве с Россией в информбезопасности
Технологии
Новости
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Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по нацбезопасности и внешней политике по законопроекту,... ПРАЙМ, 10.12.2023
технологии, новости, россия, иран, международное сотрудничество, информационная безопасность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЕГЕРАН, 10 дек — ПРАЙМ. Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по нацбезопасности и внешней политике по законопроекту, предусматривающем соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере информационной безопасности, сообщает агентство IRNA.
"На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе открытого заседания парламента Ирана в воскресенье рассматривали доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по указанному соглашению и его общее содержание было одобрено 180 голосами "за" против 27 голосов "против".
По словам официального представителя Комиссии Абольфазла Амуи, при сотрудничестве двух стран законопроект может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против государств.