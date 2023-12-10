ТЕГЕРАН, 10 дек — ПРАЙМ. Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по нацбезопасности и внешней политике по законопроекту, предусматривающем соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере информационной безопасности, сообщает агентство IRNA. Иранский посол рассказал о роли страны в процессе дедолларизации

"На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе открытого заседания парламента Ирана в воскресенье рассматривали доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по указанному соглашению и его общее содержание было одобрено 180 голосами "за" против 27 голосов "против".

По словам официального представителя Комиссии Абольфазла Амуи, при сотрудничестве двух стран законопроект может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против государств.