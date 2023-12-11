БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Евросоюз ввел персональные санкции против Ирана за якобы оказание военной помощи России в конфликте на Украине, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Иранский посол предрек резкий скачок в отношениях между Москвой и Тегераном

В санкционный список вошли, в частности, представители руководства и научные специалисты компаний, а также сами фирмы, разрабатывающие и производящие компоненты для беспилотников. В мотивационной части сказано, что санкции ввели из-за того, что, занимая свои посты в организациях, фигуранты "таким образом, поддерживают и участвуют в иранской программе БПЛА". При этом никаких конкретных и подтвержденных какими-либо фактами обвинений против указанных лиц ЕС не выдвинул.

В списке фигурируют: Shakad Sanat Asmari, Baharestan Kish Company, Saad Sazeh Faraz Sharif, Sarmad Electronic Sepahan Company и Kimia Part Sivan Company (KIPAS).

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в июле заявлял, что утверждения об экспорте иранских БПЛА в Россию для использования в украинском конфликте являются безосновательными, а любая попытка связать события на Украине с сотрудничеством Москвы и Тегерана — акт, преследующий политические цели.

20 июля ЕС ввел санкции против пяти граждан Ирана, обвинив их в причастности к поставкам в РФ беспилотников, которые, по утверждениям Брюсселя, могут использоваться в специальной военной операции на Украине. В частности, европейские ограничения введены против члена совета директоров Qods Aviation Хамида Рези Шарифи Техрани, командующего флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Резы Тангсири, а также трех членов совета директоров Paravar Pars Company.

Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники РФ для ведения боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран, действительно, поставлял беспилотники, но за несколько месяцев до начала спецоперации. Иран в ответ также расширил свои санкции против ЕС.