МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Прогнозируемый вклад рунета в экономику России в 2023 году увеличится на 35% за год и составит 16,4 триллиона рублей, говорится в отчете Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), который представили на мероприятии "АНО "Цифровая Экономика": итоги года". Рунет сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети

"Прогноз объема российской интернет-экономики на декабрь 2023 года — 16,4 триллиона рублей. Рост относительно 2022 года — 35%", — говорится в отчете.

По данным отчета, планируемый объем электронной коммерции в России на конец 2023 года вырастет на 35% за год, до 15,4 триллиона рублей. В свою очередь "кадровый голод" в IT и развитие государственных инфраструктурах проектов — "Гостех", "Гособлако" — являются одними из основных драйверов роста рынка инфраструктуры. Так, прогнозируемый объем сегмента инфраструктуры в конце года должен составить 426,4 миллиарда рублей.

Отмечается, что объем сферы цифрового контента в России должен составить 119,7 миллиарда рублей за тот же период, а ее рост за год — 28%. По словам специалистов, рост сегмента происходит в том числе за счет увеличения числа пользователей экосистем и государственной поддержки производителей. Однако там добавили, что аудитория "пиратских" ресурсов растет, как и количество самих ресурсов, 80% рынка онлайн-игр находится в серой зоне, а на авторский контент влияют закон о маркировке и регулирование контента.

Также объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга по итогам 2023 года составит 474,8 миллиарда рублей, что больше на 22%, чем годом ранее.