МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В России представили смартфон "Р-ФОН" от компаний НТЦ ИТ РОСА и "Рутэк", сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные пресс-службы. В России представят "антишпионский" смартфон

Смартфон "Р-ФОН" создан на базе процессора MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный процессор: 2 ядра Cortex-A76 и 6 ядер Cortex- A55. Работает аппарат под управлением ОС "РОСА Мобайл".

Устройство получило 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. Кроме того, гаджет оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080*2412.

По данным пресс-службы, к заказу смартфон будет доступен в 2024 году.