2023-12-18T12:33:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231218/842596678.html
В России представили отечественный смартфон Р-ФОН
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В России представили смартфон "Р-ФОН" от компаний НТЦ ИТ РОСА и "Рутэк", сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные пресс-службы. Смартфон "Р-ФОН" создан на базе процессора... ПРАЙМ, 18.12.2023
технологии, новости, россия, смартфон, смартфон "р-фон"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В России представили смартфон "Р-ФОН" от компаний НТЦ ИТ РОСА и "Рутэк", сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные пресс-службы.
Смартфон "Р-ФОН" создан на базе процессора MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный процессор: 2 ядра Cortex-A76 и 6 ядер Cortex- A55. Работает аппарат под управлением ОС "РОСА Мобайл".
Устройство получило 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. Кроме того, гаджет оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080*2412.
По данным пресс-службы, к заказу смартфон будет доступен в 2024 году.