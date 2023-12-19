МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В России разработали первое в стране открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, это позволит снизить порог входа для разработчиков, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ, а также гендиректор компании "АСВ софт" — участника рынка "Аэронет" НТИ — Алексей Волошкевич. Путин оценил обеспеченность российских военных дронами

"Российские разработчики создали открытое ПО по управлению беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и различной полезной нагрузкой, что позволит ускорить развитие отрасли БАС в России… Asv.Drones – это комплексное кросплатформенное ПО с открытым исходным кодом от компании-участника рынка "Аэронет" НТИ ООО "АСВ софт", — сказали в НТИ.

"Это первое российское ПО, открытое. Есть зарубежные аналоги, в России подобных разработок пока нет. Открытое ПО хорошо тем, что для многих разработчиков будет понижен порог входа, то есть все новые компании, которые сейчас будут заниматься развитием производства собственных дронов, смогут не изобретать велосипед, а воспользоваться российским проверенным ПО, которое достаточно большой объём времени и ресурсов и денег сэкономит", — добавил Волошкевич.

ПО, разработанное "АСВ софт", позволяет одному оператору одновременно управлять сразу несколькими беспилотниками. Также оно поддерживает командный режим — когда несколько операторов управляют одним или несколькими дронами. Asv.Drones поддерживает все типы операционных систем: Windows, Linux, Android, MacOS и iOS.

Открытый софт может использоваться для разных типов устройств, например мультироторы (беспилотники, которые имеют более двух несущих винтов), летательные аппараты с неподвижным крылом, самолёт вертикального взлёта и посадки (VTOL) и другие.

"Плюс в нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы. Ну или обращаясь к нам, чтобы мы дописали, адаптировали под них, создавали специальные закрытые модули", — отметил Волошкевич.