МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский смартфон "Р-ФОН" будут приобретать представители корпораций и предприятий с госучастием, но в массовом сегменте конкуренцию он вряд ли выиграет, прокомментировал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Раскрыта главная особенность отечественного "антишпионского" смартфона

"Это исключительно корпоративное устройство, которое, надо полагать, будет весьма востребовано среди представителей компаний с государственным участием, а также тех, кто сотрудничает с государством. И, конечно, основная аудитория, для которой разработано устройство – государственные служащие", — сказал Катырин.

Он отметил, что на рынке представлены устройства десятков производителей, которые предлагают аналогичные или лучшие характеристики за гораздо меньшую цену. "Поэтому в вопросе конкурентоспособности российский смартфон не выигрывает. Но в целом устройство изначально не разрабатывалось для широкой аудитории", — добавил он.

"Р-ФОН" — российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре началось производство устройства в Саранске, выход на рынок ожидается в конце 2023 года. Ранее в разговоре с агентством представитель НТЦ ИТ "РОСА" рассказал, что цена на смартфон будет до 40 тысяч рублей, однако точная еще неизвестна.

Презентация смартфона состоялась 18 декабря. Компания уже начала принимать заказы для B2B-сегмента, также планируется выпуск на потребительский рынок.