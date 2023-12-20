2023-12-20T19:17:21+03:00
2023-12-20T19:17:21+03:00
2023-12-20T19:17:21+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231220/842626261.html
Мантуров объявил обязательную сертификацию электросамокатов в России
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Электросамокаты теперь подлежат обязательной сертификации в России, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщил вице-премьер... ПРАЙМ, 20.12.2023
технологии, новости, россия, сертификация, электросамокаты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Электросамокаты теперь подлежат обязательной сертификации в России, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Также обязательной сертификации подлежат электродвигатели.
"Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", — указал Мантуров.
Он добавил, что будет также разработаны требования и методы исследований электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).