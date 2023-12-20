МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Электросамокаты теперь подлежат обязательной сертификации в России, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Россия заранее готовится к санкциям, заявил Мантуров

Также обязательной сертификации подлежат электродвигатели.

"Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", — указал Мантуров.

Он добавил, что будет также разработаны требования и методы исследований электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).