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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231221/842634422.html
Китай ограничил экспорт некоторых технологий
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Власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов. В четверг министерство коммерции страны... ПРАЙМ, 21.12.2023
технологии, новости, китай, технологии, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 21 дек — ПРАЙМ. Власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов. В четверг министерство коммерции страны опубликовало перечень технологий, экспорт которых ограничен или запрещен.
Согласно документу, в частности, вводится запрет или ограничения на экспорт ряда технологий по добыче, обработке и использованию некоторых редкоземельных элементов. В частности, запрет касается нескольких технологий, связанных с самарий-кобальтовыми, неодим-железо-борными и цериевыми магнитами.
Китай с 1 августа ввел экспортный контроль на редкоземельные металлы галлий и германий для защиты национальной безопасности.
Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Так, галлий является ключевым материалом в полупроводниках. В то же время германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.
Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру.