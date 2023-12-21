ПЕКИН, 21 дек — ПРАЙМ. Власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов. В четверг министерство коммерции страны опубликовало перечень технологий, экспорт которых ограничен или запрещен. В США пригрозили Китаю "адскими санкциями"

Согласно документу, в частности, вводится запрет или ограничения на экспорт ряда технологий по добыче, обработке и использованию некоторых редкоземельных элементов. В частности, запрет касается нескольких технологий, связанных с самарий-кобальтовыми, неодим-железо-борными и цериевыми магнитами.

Китай с 1 августа ввел экспортный контроль на редкоземельные металлы галлий и германий для защиты национальной безопасности.

Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Так, галлий является ключевым материалом в полупроводниках. В то же время германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.

Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру.