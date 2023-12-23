МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", сообщается на сайте кабмина. Мишустин рассказал, какими должны быть российские автомобили

"В 2024 году в России будет разработан и утвержден проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", состоявшейся 28 ноября", — говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что в современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются — и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней, по его мнению, это качество, достоверность и оперативность.

Отмечается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций.

При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями.

"Для повышения качества и скорости формирования данных в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия по запуску автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, трансформации системы отчетности и исключению барьеров при обмене данными между ведомствами, интеграции в систему статистического учета данных информационных ресурсов ФОИВ, а также больших данных", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.