МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России ускорился рост рынка восстановленных смартфонов, сообщает издание "Газета.Ru". Россиянам объяснили, от чего зависит цена на смартфоны

По данным издания, пока мировой рынок смартфонов переживает стагнацию почти два года подряд, рынок восстановленных (refurbished) устройств растет на 10-11 процентов в год. Так, в рознице сети "Мегафон" в 2023 году продажи восстановленных смартфонов увеличились в четыре раза в денежном выражении и на 149 процентов в количественном.

В газете отметили, что на данный момент существуют различные сценарии восстановления б/у смартфонов, в том числе работа производителей, продавцов, а также их совместные усилия. Кроме того, операторы также заинтересованы в этом бизнесе, особенно в практике trade-in, когда в обмен на старое устройство пользователь получает скидку на новое. Для российских продавцов trade-in стал сложным, поэтому они сотрудничают с ремонтными компаниями для тестирования и перепродажи восстановленных устройств.

Восстановленные смартфоны продаются как крупными игроками, так и частными лицами, и качество их может варьироваться. Среди некоторых распространенных недостатков восстановленных смартфонов отмечают замену аккумуляторов на неоригинальные, которые с течением времени быстро теряют емкость, а также снижение производительности моделей из-за обновлений программного обеспечения.

Покупка восстановленных смартфонов может быть выгодной, но только если это модели текущего или прошлого года, отремонтированные по гарантии или уцененные, заключили в газете.