"Газета.Ru": в России растет рынок восстановленных смартфонов
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России ускорился рост рынка восстановленных смартфонов, сообщает издание "Газета.Ru".
По данным издания, пока мировой рынок смартфонов переживает стагнацию почти два года подряд, рынок восстановленных (refurbished) устройств растет на 10-11 процентов в год. Так, в рознице сети "Мегафон" в 2023 году продажи восстановленных смартфонов увеличились в четыре раза в денежном выражении и на 149 процентов в количественном.
В газете отметили, что на данный момент существуют различные сценарии восстановления б/у смартфонов, в том числе работа производителей, продавцов, а также их совместные усилия. Кроме того, операторы также заинтересованы в этом бизнесе, особенно в практике trade-in, когда в обмен на старое устройство пользователь получает скидку на новое. Для российских продавцов trade-in стал сложным, поэтому они сотрудничают с ремонтными компаниями для тестирования и перепродажи восстановленных устройств.
Восстановленные смартфоны продаются как крупными игроками, так и частными лицами, и качество их может варьироваться. Среди некоторых распространенных недостатков восстановленных смартфонов отмечают замену аккумуляторов на неоригинальные, которые с течением времени быстро теряют емкость, а также снижение производительности моделей из-за обновлений программного обеспечения.
Покупка восстановленных смартфонов может быть выгодной, но только если это модели текущего или прошлого года, отремонтированные по гарантии или уцененные, заключили в газете.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231225/842661497.html