Двухфакторную аутентификацию в сервисах VK подключили 16 млн пользователей
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Число пользователей сервисов VK, подключивших двухфакторную аутентификацию, в 2023 году достигло 16 миллионов человек: в социальной сети "ВКонтакте" их число увеличилось на 21%, а в "Одноклассниках" — на 15%, рассказали в пресс-службе VK.
"В 2023 году количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 миллионов человек. Число пользователей "ВКонтакте", подключивших данный метод аутентификации, выросло на 21%. В "Одноклассниках" показатель увеличился на 15% за аналогичный период", — сказано в сообщении.
Двухфакторная аутентификация позволяет усилить защиту профиля. Пользователю нужно подтвердить вход через SMS, звонок или с помощью генератора одноразовых паролей. В сервисах VK, а также партнеров компании двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID. Месячная активная аудитория VK ID в этом году достигла 91 миллиона пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. В среднем через VK ID авторизуются более 500 миллионов раз в месяц.
VK также подвела итоги по работе других сервисов кибербезопасности. Так, например, в 2023 году в "Одноклассниках" появилась нейросеть, которая ограничивает общение между киберсталкерами и их жертвами в сети. Таким образом, число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.
Также в этом году VK продолжила развивать программу по поиску уязвимостей – Bug Bounty. Общая сумма выплат исследователям безопасности достигла более 34 миллионов рублей, а максимальная выплата составила почти 2,5 миллиона рублей. Всего компания обработала более 1,5 тысячи отчетов, а также добавила в программу три новых сервиса – Skillfactory, умную колонку "VK Капсула" и VK Customer Experience Hub.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231225/842662142.html