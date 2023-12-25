МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Число пользователей сервисов VK, подключивших двухфакторную аутентификацию, в 2023 году достигло 16 миллионов человек: в социальной сети "ВКонтакте" их число увеличилось на 21%, а в "Одноклассниках" — на 15%, рассказали в пресс-службе VK. Эксперты сравнили численность аудиторий VK и YouTube

"В 2023 году количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 миллионов человек. Число пользователей "ВКонтакте", подключивших данный метод аутентификации, выросло на 21%. В "Одноклассниках" показатель увеличился на 15% за аналогичный период", — сказано в сообщении.

Двухфакторная аутентификация позволяет усилить защиту профиля. Пользователю нужно подтвердить вход через SMS, звонок или с помощью генератора одноразовых паролей. В сервисах VK, а также партнеров компании двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID. Месячная активная аудитория VK ID в этом году достигла 91 миллиона пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. В среднем через VK ID авторизуются более 500 миллионов раз в месяц.

VK также подвела итоги по работе других сервисов кибербезопасности. Так, например, в 2023 году в "Одноклассниках" появилась нейросеть, которая ограничивает общение между киберсталкерами и их жертвами в сети. Таким образом, число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.

Также в этом году VK продолжила развивать программу по поиску уязвимостей – Bug Bounty. Общая сумма выплат исследователям безопасности достигла более 34 миллионов рублей, а максимальная выплата составила почти 2,5 миллиона рублей. Всего компания обработала более 1,5 тысячи отчетов, а также добавила в программу три новых сервиса – Skillfactory, умную колонку "VK Капсула" и VK Customer Experience Hub.