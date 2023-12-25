МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия в 2023 году провела меньше космических пусков, чем в прошлом и даже позапрошлом году, однако назвать этот год скучным для ракетно-космической отрасли нельзя: впервые почти за полвека была отправлена станция на Луну, завершилось эскизное проектирование станции РОС, а космонавты на МКС поставили очередной рекорд. В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

О наиболее важных событиях, произошедших в российской космонавтике в уходящем году, читайте в материале РИА Новости.

НЕДОЛГИЙ ПОЛЕТ ДОЛГОЖДАННОЙ "ЛУНЫ-25"

Полет автоматической станции "Луна-25" стал главным событием российской космической отрасли — даже несмотря на печальную концовку. Проект станции в окончательном виде был запланирован более 10 лет назад, и "Луна-25" стала первым за почти полвека объектом, который наша страна отправила на естественный спутник Земли.

После старта 11 августа с космодрома Восточный станция по пути успела сделать несколько космических "селфи" и 16 августа вышла на окололунную орбиту. Мягкая посадка на Южном полюсе Луны была запланирована на 21 августа.

"Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день стало известно, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Эксперт предсказал появление космических пиратов в течение 10 лет

Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84 и аппарат "врезался" в спутник Земли. Аварийная комиссия назвала наиболее вероятной причиной нештатное функционирование бортового комплекса управления. Блок акселерометров в приборе "БИУС-Л" (блок измерения угловых скоростей) не включился "из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором".

Позднее Борисов говорил, что "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий — орбитальной "Луна-26" и посадочной "Луна-27".

НОВУЮ СТАНЦИЮ ОДОБРИЛИ

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" 27 октября дал указание утвердить проект по созданию российской орбитальной станции (РОС). По словам Борисова, активная работа над станцией начнётся в следующем году, финансирование уже выделено. Создание РОС до 2032 года он оценил в 609 миллиардов рублей, из них около 150 миллиардов потребуется в первые 3 года.

РОС должна прийти на смену Международной космической станции, работа российского сегмента которой пока продлена до 2028 года (всех остальных — до 2030-го). Новая станция будет развёрнута с 2027 по 2032 годы, в её состав войдут научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули. По словам генконструктора пилотируемой космонавтики в РФ Владимира Соловьёва, срок службы РОС составит 50 лет за счёт сменяемости модулей.

Станция, в отличие от МКС, будет размещена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, что даст возможность полностью видеть территорию России. Кроме того, это поспособствует исследованию влияния на организм человека радиационных условий, приближенных к дальнему космосу.

17 ЗЕМЛЯН НА ОРБИТЕ

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с астронавтом США Фрэнком Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на МКС. 11 сентября они превысили достижение Петра Дуброва и Марка Ванде Хая, которые в 2021-2022 годах налетали 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду. 27 сентября Прокопьев, Петелин и Рубио вернулись на Землю, к моменту посадки они провели в космосе 371 сутки.

Будущие рекордсмены прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22" и должны были вернуться через 188 дней. Однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года было решено отправить "Союз МС-23" в беспилотном варианте и вернуть экипаж на нём. Чтобы полностью воспользоваться ресурсом корабля, миссию Прокопьева, Петелина и Рубио продлили ещё на несколько месяцев. Мантуров раскрыл перспективы использования дальнемагистрального Ил-96-400

Первенство по самому долгому космическому полёту, тем не менее, до сих пор принадлежит советскому и российскому космонавту Валерию Полякову, который в 1994-1995 годах провёл на станции "Мир" более 437 суток.

Олег Кононенко и Николай Чуб, изначально входившие в экипаж "Союза МС-23", но "уступившие" свой корабль и прибывшие на "Союзе МС-24" 15 сентября, также проведут на станции год.

Разгерметизация "Союза МС-22" не стала единственной неприятностью, настигшей рекордный экипаж. 11 февраля 2023 года аналогичная проблема произошла на грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению после трех месяцев на станции. Отверстие в радиаторе грузовика, оставленное спорадическим метеороидом, оказалось значительно больше, чем у пилотируемого корабля — около 12 миллиметров против одного. Впрочем, корабль был затоплен, как и планировалось, 18 февраля.

Ещё одна утечка произошла 9 октября. В этот раз на модуле "Наука" "прохудился" резервный контур внешнего радиатора, который необходим для отвода лишнего тепла, которое может образовываться при экспериментах. На работоспособность станции и жизни экипажа инцидент не повлиял. Радиатор был доставлен на станцию в 2012 году и установлен в ходе одного из выходов в открытый космос.

Кроме того, 30 мая был побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли: шестеро на китайской орбитальной станции "Тяньгун" и 11, в том числе Прокопьев, Петелин и Андрей Федяев, на МКС.

СЛИШКОМ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ

Летом начался новый отбор в российский отряд космонавтов. Он стал уже четвёртым, в ходе которого заявки могли подать все желающие. Изначально планировалось, что приём заявок завершится 30 октября, но он был продлён до 20 декабря. Как объяснил начальник Цента подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов, это было сделано из-за того, что заявок поступало слишком много и комиссия не успевала их обрабатывать.

Как сообщил "Роскосмос", всего поступило 1394 обращения, 263 претендента, в том числе 69 женщин, предоставили полные пакеты документов. Заявки подали 63 военнослужащих и 45 сотрудников космических предприятий.

По итогам профотбора оказалось, что часть претендентов не соответствуют предъявляемым требованиям, на очный этап прошли 33 мужчины и 8 девушек. Сейчас в отборе принимают участие 20 человек, двое уже успешно его завершили и ожидают утверждения решения медкомиссии. В ГТЛК оценили российские мощности по производству авиатехники

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал в интервью РИА Новости, что планируется отобрать до шести человек. Как сообщил Харламов, ЦПК передаст документы прошедших отбор претендентов в "Роскосмос" 22 марта 2024 года.

Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек. В космос летали 16 из них.

СТАРТ ДЛЯ "АНГАРЫ" ИСПЫТАЛИ НА ВОСТОЧНОМ

Испытания стартового комплекса для ракет семейства "Ангара", который с 2018 года строится на космодроме Восточный, начались 16 ноября. Для этого туда доставили макет "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) — копию ракеты, оснащённую всеми системами, задействованными при подготовке к пуску. Комплексные испытания с ним, как сообщил "Роскосмос", успешно завершились 11 декабря.

Предполагается, что тяжёлая "Ангара-А5" впервые стартует с Восточного в первом квартале 2024 года. С 2014 года состоялись три пуска лёгкой "Ангары-1.2" и три "Ангары-А5", все с военного космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуски в интересах пилотируемой программы, в том числе строительства РОС, будут проходить с Восточного.

Для полётов космонавтов будет использоваться модернизированная "Ангара-А5М" чуть большей грузоподъёмности. В скором времени, как ожидается, здесь с использованием той же "Ангары-НЖ" пройдут испытания системы аварийного спасения перспективного транспортного корабля (он же "Орел"). Кроме того, как сообщил "Роскосмос", недавно на космодром была отправлена сама ракета для первого полёта, а разгонный блок "Орион" для лётных испытаний уже прибыл. Путин ожидает большой поток туристов на космодром "Восточный"

БЕГАТЬ ПО ЛУНЕ

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в 2023 году начал эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну. Шестерых участников (пятерых россиян и одну представительницу Белоруссии) 14 ноября заперли на год в экспериментальном комплексе института.

Сейчас участники эксперимента уже "долетели" до окололунной орбиты, где их "корабль" "пристыковался" к станции. За время SIRIUS-23 члены экипажа в разных составах по четыре человека будут "высаживаться" и работать на поверхности Луны, в том числе учиться ходить и бегать по ней, а также управлять роботами.

Ранее уже прошли аналогичные "Сириусы" продолжительностью 17 суток, 4 и 8 месяцев. В них помимо россиян участвовали исследователи из США, Германии и ОАЭ, но НАСА в 2023 году взяло паузу. Впрочем, международным эксперимент быть не перестал, в рамках миссии пройдут научные изыскания в интересах Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи.

В каждом из предыдущих этапов SIRIUS экипажи состояли из трёх мужчин и трёх девушек, только в ходе восьмимесячного SIRIUS-21 одна из участниц была вынуждена покинуть проект, так как получила травму на тренажёре. В экипаже годовой экспедиции четверо девушек и двое мужчин.

ПЕРВЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ

В ходе первого в году пуска с Восточного, состоявшегося 27 мая, на орбиту был запущен первый радиолокационный спутник для круглосуточного всепогодного наблюдения за поверхностью Земли "Кондор-ФКА". Он предназначен для решения сельхоззадач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также съёмки ледовой обстановки на Северном морском пути.

Масса спутника составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты — от 500 до 550 километров. Он работает в трех режимах — детальном кадровом, детальном маршрутном и обзорном — и может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки.

В ноябре замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ "Роскосмоса" Валерий Заичко сообщил, что лётные испытания радиолокационного спутника завершаются, с 1 января он будет предоставлять данные всем потребителям.

Ожидается, что в следующем году группировка российских радиолокационных спутников пополнится вторым "Кондором-ФКА" (пуск запланирован на 8 июня), а также ещё одним аппаратом "Обзор-Р". Два "Кондора" на орбите смогут полностью осматривать СМП за шесть суток.