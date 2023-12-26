МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Проект о создании "российской полки" для отечественной электроники, который обяжет магазины и маркетплейсы иметь определенный минимум таких товаров, будет востребован, однако вряд ли повторит успех инициативы со специальным выделением российского вина, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Российская электроника получила преимущество в ходе госзакупок

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила о том, что в России хотят обязать офлайн- и онлайн-магазины выделять "полку" для российской электроники.

"На сегодняшний день это калька с того, что было сделано с полками для российских вин в магазинах, которые их продают. И российские вина, в общем-то, подсвечены, они хорошо продаются. Калька не будет работать так же для электроники, потому что российские производители — это все-таки производители, которые в меньшей степени все создают в России, а в большей степени — это российские бренды, которые собирают на китайских, индийских заводах и так далее…. Как мне кажется, это интересная, хорошая история, которая будет пользоваться спросом, поэтому мы… подсвечиваем их товары, даем небольшое преимущество", — полагает Муртазин.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов уточнил агентству, что указание на конкретные группы потребительских товаров в законопроекте о "российской полке" отсутствует: он только создает механизм и наделяет полномочиями. "Определению объема "квот" в конкретных товарных группах будет предшествовать глубокая экспертиза отраслевого сообщества, как товаропроизводителей, так и предприятий розничной торговли. Существенными аспектами послужат количество существующих устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства", — добавил он.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что данную идею отрасль поддерживает, она правильная, однако вопрос возник к ее реализации. "Предложенная версия законопроекта — это попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя. Если клиент хочет купить определенную модель смартфона, что бывает чаще всего, а ему первые 50 результатов поиска предлагают лишь то, что будет соответствовать требованиям закона, клиент просто уйдет с этой площадки. А в случае с маркетплейсами неизбежен будет и отток продавцов, потому что продать товар, если он не в первой десятке поисковой выдачи, намного сложнее", — уточнил он.

По словам Соколова, следует дать возможность участникам рынка самим выбирать оптимальные способы продвижения, не разрушая маркетинговые и рекламные модели бизнеса. Такими способами, например, могут стать фильтрация товаров по их происхождению, создание специальных разделов на сайтах и другие современные инструменты.

В начале мая первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в проекте о создании в торговых сетях "российской полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки, идет работа с кабмином и ведомствами. Она поясняла, что отечественному производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов. Кроме того, в октябре Евтухов отмечал, что министерство поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но, по его словам, конкретные параметры еще будут обсуждаться.