МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Восстание роботов возможно в случае, когда машины начнут осознавать себя как личности — но пока что искусственный интеллект не предусматривает этого, технологии, способные к эмпатии и мышлению, могут появиться не ранее 2050 года, заявил РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Частной охране объектов ТЭК разрешили сбивать беспилотники

Во вторник Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021-м, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью, уточнялось в материале.

"То, что подразумевается под восстанием машин, должно начаться с осознания машиной себя как личности. Все существующие нейросетевые ИИ-модели этого не предусматривают. Они лишь способны повторять то, чему были заранее обучены. По общей оценке, ИИ способный к эмпатии и креативному мышлению не сможет появиться до 2050 года", — сказал Бедеров.

Однако он отметил, что уже сегодня возможен другой сценарий "восстания" — это недокументированное задействование роботов во время хакерской атаки или диверсии. Чтобы это предотвратить, по мнению эксперта, следует контролировать каждое действие нейросети, отслеживать контент, который генерирует ИИ, а также данные пользователей, которые запрашивают этот контент.

Комментируя случай в Техасе, Бедеров объяснил, что такие ситуации чаще всего связаны с тем, что сотрудники не соблюдают требования техники безопасности на производстве. "Упомянутый робот — это не более чем автоматизированный манипулятор, предназначенный для перемещения отлитых деталей для автомобилей. Он не может быть обвешан камерами и лидарами со всех сторон, чтобы фиксировать появление у него на пути человека. Тем более, что быть его на этом пути не должно. Перемещения людей по таким производствам жестко регламентируются", — добавил он.