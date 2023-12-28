МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в следующем году утвердить паспорта крупных проектов технологического суверенитета, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. Мишустин поручил проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов

"В 2024 году в России будут утверждены паспорта крупных проектов технологического суверенитета, предполагающих развитие производства, основанного на собственных линиях разработки", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что речь идет о мегапроектах, которые касаются выпуска отечественных самолетов и судов, беспилотников, дизельных двигателей; станкоинструментальной, химической, электронной и радиоэлектронной продукции; а также развития атомной промышленности и производства сжиженного природного газа на основе отечественного оборудования и технологий.

"Обеспечить утверждение паспортов этих проектов поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также заместителям председателя правительства Денису Мантурову и Александру Новаку по сферам ведения", — добавили в кабмине.

К 22 января 2024 года Минэкономразвития и Минпромторг должны представить предложения по механизму определения заказчиков оборудования и продукции, создаваемых в рамках мегапроектов. Эти же министерства вместе с Минобрнауки до 1 февраля подготовят предложения по модели управления жизненным циклом мегапроектов.

Кроме того, премьер поручил проработать изменения в законодательство о государственно-частном партнерстве в целях совершенствования его применения в сфере промышленности. Также Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтрансу и Минэнерго до 20 марта поручено подготовить предложения по механизму принятия госкомпаниями долгосрочных обязательств по закупке продукции, производимой в рамках мегапроектов.