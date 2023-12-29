МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили РИА Новости в компании. РЖД запускают первую полностью импортозамещенную "Ласточку"

РЖД в начале декабря сообщили, что приложение "РЖД Пассажирам" удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать.

"В I квартале 2024 года ОАО "РЖД" планирует запустить веб версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования", — рассказали в РЖД.

В дальнейшем в этом приложении появятся и пригородные перевозки.

РЖД напомнили, что удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно. "Текущие установленные версии продолжают работать в обычном режиме, а новые при удалении установить не получится", — отметили в компании.

PWA (Progressive Web Applications — прогрессивное web-приложение) — это адаптированная для смартфонов версия портала, позволяющая использовать все необходимые функции сайта, в том числе и платежные. "PWA-версия позволяет получить доступ к порталу пользователям большинства мобильных операционных систем", — отметили в РЖД.