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РЖД запустят новое приложение по продаже билетов в начале 2024 года
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РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили РИА... ПРАЙМ, 29.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, технологии, ржд, билеты, продажа, приложение, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД в начале декабря сообщили, что приложение "РЖД Пассажирам" удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать.
"В I квартале 2024 года ОАО "РЖД" планирует запустить веб версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования", — рассказали в РЖД.
В дальнейшем в этом приложении появятся и пригородные перевозки.
РЖД напомнили, что удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно. "Текущие установленные версии продолжают работать в обычном режиме, а новые при удалении установить не получится", — отметили в компании.
PWA (Progressive Web Applications — прогрессивное web-приложение) — это адаптированная для смартфонов версия портала, позволяющая использовать все необходимые функции сайта, в том числе и платежные. "PWA-версия позволяет получить доступ к порталу пользователям большинства мобильных операционных систем", — отметили в РЖД.