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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231229/842705696.html
VK откроет офис в Калининграде
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Компания VK планирует открыть офис на территории Октябрьского острова в Калининградской области, сообщил глава региона Антон Алиханов. В сентябре 2023 года компания VK завершила... ПРАЙМ, 29.12.2023
бизнес, технологии, новости, россия, офис, калининград
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Компания VK планирует открыть офис на территории Октябрьского острова в Калининградской области, сообщил глава региона Антон Алиханов.
В сентябре 2023 года компания VK завершила редомициляцию — ее включили в реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области.
"Будет, конечно, — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли VK открывать офис в Калининграде. — Они ведут эту работу. У всех резидентов офшора есть обязательства с определенного года открыть офисы и набрать людей. VK эту работу ведет. Сейчас будет активно стройка начинаться на острове, появится больше возможностей выбирать место для размещения своих офисов".
Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.