МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Компания VK планирует открыть офис на территории Октябрьского острова в Калининградской области, сообщил глава региона Антон Алиханов. В VK оценили число пользователей, подключивших двухфакторную аутентификацию

В сентябре 2023 года компания VK завершила редомициляцию — ее включили в реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области.

"Будет, конечно, — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли VK открывать офис в Калининграде. — Они ведут эту работу. У всех резидентов офшора есть обязательства с определенного года открыть офисы и набрать людей. VK эту работу ведет. Сейчас будет активно стройка начинаться на острове, появится больше возможностей выбирать место для размещения своих офисов".

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.