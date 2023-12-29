МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в России за январь-ноябрь 2023 года составил 5,6 триллиона рублей, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Свободная торговля увеличит товарооборот ЕАЭС и Ирана, заявили в ЕЭК

"Объем интернет-торговли в России за 11 месяцев 2023 года составил 5,6 триллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 26%", — сообщает ассоциация.

Согласно ее данным, самое заметное увеличение оборота из топ-5 самых популярных категорий товаров показала категория "одежда и обувь" (+34%). Всего в январе-ноябре россияне потратили на одежду и обувь в интернете 852 миллиарда рублей. Продажи в категории "товары для красоты и здоровья" выросли на 33% и составили 449 миллиардов рублей.

"Однако в целом распределение товаров в рейтинге не изменилось: на первом месте по-прежнему цифровая и бытовая техника, на ее долю приходится 18,5% всех покупок онлайн, мебель и товары для дома — 16,5%, одежда и обувь — 15,8%, продукты питания — 12,11%, товары для красоты и здоровья — 8,1%", — сообщает АКИТ.

Кроме того, заметный рост наблюдался у товаров для творчества (+108%), у инструментов (+73%). Оборот у аптек увеличился на 90%.